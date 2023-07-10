По сведениям источника, вся сумма за 26-летнего парагвайского легионера была выплачена одним траншем. Медина, по данным Transfermarkt, подписал трёхлетний контракт и будет выступать за новую команду под 19 номером.
Отметим, что это первый прямой переход между "Спартаком" и ЦСКА с 1994 года. Тогда из армейского клуба в состав красно-белых перешёл нападающий Валерий Масалитин.
"Спартак" начнёт новый сезон домашним матчем с "Оренбургом" 23 июля. ЦСКА ждёт игра за Суперкубок России с "Зенитом" 15 июля.
Источник: "РИА Новости".
"РИА Новости": "Спартак" заплатил за Медину шесть миллионов евро одним траншем
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, перешедший накануне в "Спартак", обошёлся новому клубу в шесть миллионов евро.
Фото: ФК "Спартак"