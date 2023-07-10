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"Спорт-Экспресс": ЦСКА и "Спартаку" предложили подписать бразильского защитника Педриньо

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Услуги защитника бразильского Педриньо были предложены "Спартаку" и ЦСКА.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, представители 21-летнего футболиста считают, что их клиент сможет перейти в один из российских клубов, так как они испытывают проблемы в обороне. Педриньо выступает за позиции левого защитника.

В минувшем сезоне бразилец играл за "Атлетико Паранаэнсе", где в 22 матчах не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые и одну красную карточки.

Если трансфер состоится, то для обоих клубов он может стать первым в летнее трансферное окно. ЦСКА и "Спартак" связывают с множеством игроков, но пока ни один из них не примерил форму клуба.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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