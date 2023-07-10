По сведениям источника, представители 21-летнего футболиста считают, что их клиент сможет перейти в один из российских клубов, так как они испытывают проблемы в обороне. Педриньо выступает за позиции левого защитника.
В минувшем сезоне бразилец играл за "Атлетико Паранаэнсе", где в 22 матчах не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые и одну красную карточки.
Если трансфер состоится, то для обоих клубов он может стать первым в летнее трансферное окно. ЦСКА и "Спартак" связывают с множеством игроков, но пока ни один из них не примерил форму клуба.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"Спорт-Экспресс": ЦСКА и "Спартаку" предложили подписать бразильского защитника Педриньо
Фото: Getty Images