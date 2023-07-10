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Абаскаль: "Спартак" ждёт ещё одного-двух новичков в линию обороны

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что клуб ждёт ещё усиления на позицию в защиту.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Будут ещё новички? Да. Один или два в линию обороны", — сказал Абаскаль.

Отметим, что в летнее трансферное окно "Спартак" подписал контракт с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой и нападающим "Кадиса" Тео Бонгондой. Сообщалось, что красно-белые интересуются защитником "Тоттенхэма" Дэвинсоном Санчесом и уже сделали по футболисту предложение в размере 15 миллионов евро. Самому колумбийцу готовы платить около пяти миллионов евро в год.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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