"Будут ещё новички? Да. Один или два в линию обороны", — сказал Абаскаль.
Отметим, что в летнее трансферное окно "Спартак" подписал контракт с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой и нападающим "Кадиса" Тео Бонгондой. Сообщалось, что красно-белые интересуются защитником "Тоттенхэма" Дэвинсоном Санчесом и уже сделали по футболисту предложение в размере 15 миллионов евро. Самому колумбийцу готовы платить около пяти миллионов евро в год.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Абаскаль: "Спартак" ждёт ещё одного-двух новичков в линию обороны
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что клуб ждёт ещё усиления на позицию в защиту.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС