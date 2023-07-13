- Я мог написать книги про Мохаммада. В первую очередь, он профессионал, человек с невероятным характером. Он считался одним из главных молодых талантов, которых выдавал иранский футбол в последние годы. Учитывая все его футбольные и физические характеристики, он мог бы играть в сильнейших клубах Европы. И я уверен, что если его использовать разумно, Мохеби может стать новым Криштиану Роналду. Если тренер сможет раскрыть его навыки и дать ему необходимое время на адаптацию к российской лиге, клуб сможет пожинать невероятные плоды, - передает слова Саадати "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 24-леьтний левый вингер сборной Ирана и португальской "Санта-Клары" Мохаммад Мохеби в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом". В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды за иранский "Эстегляль" и в 34 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В составе сборной Ирана Мохеби сыграл 8 матчей, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 ассистентских действия, в том числе отметившись заработанным пенальти в товарищеском матче со сборной России в марте 2023 года.
Агент вероятного новичка "Ростова" Мохеби: если его использовать разумно, Мохаммад может стать новым Криштиану Роналду
Представитель переходящего в "Ростов" иранского вингера Мохаммада Мохеби Омид Саадати рассказал о качествах футболиста сборной Ирана.
Фото: ТАСС