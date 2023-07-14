- У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Однако каждый отдельный футболист сам решает, хочет ли он там играть. Я не думаю, что "Зенит" должен продавать Малкома, - передает слова Петржелы "СЭ".
Ранее появилась информация о трансферном интересе к 26-летнему бразильскому атакующему полузащитнику петербургского "Зенита" Малкому со стороны одного из клубов Саудовской Аравии. Сообщалось, что за переход футболиста сине-бело-голубым готовы предложить 50 миллионов евро. В прошедшем сезоне Малком с 23 забитыми голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.
Петржела: не думаю, что "Зенит" должен продавать Малкома в Саудовскую Аравию
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию о трансферном интересе к вингеру сине-бело-голубых Малкому со стороны одного из аравийских клубов.
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