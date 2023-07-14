"Ростов" существенно сократил задолженность по заработной плате, сообщают СМИ.
По данным источника, в настоящее время задержка по выплатам составляет около одного месяца. Сообщается, что никаких проблем с отношением к ситуации с долгами или панических настроений в клубе нет.
Ранее появлялась информация, что задержки по заработной плате в "Ростове" составляют около двух месяцев. В прошедшем сезоне желто-синие набрали 53 очка в 30 матчах Российской премьер-лиги и заняли четвертое место, показав второй результат в клубной истории.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Ростов" сократил задолженность по зарплате до одного месяца
По данным СМИ, "Ростов" улучшил ситуацию в части долгов по заработной плате.
Фото: ФК "Ростов"