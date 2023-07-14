- Информация про лишний вес - фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха, - передает слова Машаду "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что презентация 32-летнего экс-правого защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса в качестве игрока "Зенита" откладывается по причине якобы избыточного веса у футболиста. Фернандес летом 2022 года по согласованию с руководством ЦСКА приостановил карьеру и улетел в Бразилию, год спустя футболист возвращается в РПЛ подписанием контракта с петербургским "Зенитом".
Агент Марио Фернандеса: "лишний вес" - фейк, просто смеюсь
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал информацию о лишнем весе у футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА