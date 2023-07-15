По сведениям источника, для ознакомления с данными тестирования 32-летнего уроженца Бразилии потребуется ещё несколько дней. Неизвестно, когда "Зенит" сможет точно удостовериться в здоровье игрока и подписать с ним контракт. Поэтому в клубе рассматривают целесообразность подписания контракта с Фернандесом.
Сегодня, 15 июля, "Зенит" сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с бывшей командой Фернандеса ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.
Источник: Bobsoccer.
Bobsoccer: у "Зенита" есть сомнения по поводу подписания Марио Фернандеса
"Зенит" всё ещё не решил по поводу возможного подписания контракта с российским защитником Марио Фернандесом.
Фото: "Чемпионат"