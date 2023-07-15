Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок России

Новости
Зенит
19:00
ЦСКАНе начат

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
14:00
ФенербахчеНе начат
П1 7X 5.5П2 1.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Bobsoccer: у "Зенита" есть сомнения по поводу подписания Марио Фернандеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Зенит" всё ещё не решил по поводу возможного подписания контракта с российским защитником Марио Фернандесом.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, для ознакомления с данными тестирования 32-летнего уроженца Бразилии потребуется ещё несколько дней. Неизвестно, когда "Зенит" сможет точно удостовериться в здоровье игрока и подписать с ним контракт. Поэтому в клубе рассматривают целесообразность подписания контракта с Фернандесом.

Сегодня, 15 июля, "Зенит" сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с бывшей командой Фернандеса ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.

Источник: Bobsoccer.


Фернандес Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится