– С Данилом все хорошо. Он тренируется в общей группе наравне со всеми, — передает слова Банатина "СЭ".
Ранее агент Данилы Глебова Павел Банатин сообщил о том, что у полузащитника "Ростова" проблемы с передней мышцей бедра.
23-летний Данил Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до июня 2028 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 38 матчах своей команды и отметился 9 баллами за результативность (4 гола и 5 ассистов).
Полузащитник Глебов вернулся в общую группу "Ростова"
Полузащитник сборной России и "Ростова" Данил Глебов вернулся в общую группу желто-синих, сообщает его агент Павел Банатин.
Фото: "Чемпионат"