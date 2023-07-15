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Полузащитник Глебов вернулся в общую группу "Ростова"

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Полузащитник сборной России и "Ростова" Данил Глебов вернулся в общую группу желто-синих, сообщает его агент Павел Банатин.
Фото: "Чемпионат"
– С Данилом все хорошо. Он тренируется в общей группе наравне со всеми, — передает слова Банатина "СЭ".

Ранее агент Данилы Глебова Павел Банатин сообщил о том, что у полузащитника "Ростова" проблемы с передней мышцей бедра.

23-летний Данил Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до июня 2028 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 38 матчах своей команды и отметился 9 баллами за результативность (4 гола и 5 ассистов).


Глебов Ростов
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