Как сообщает источник, Марио Фернандес стал футболистом петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые подписали защитника на два года. Презентация бразильца состоится 17 июля. Отмечается, что официальное объявление трансфера задерживается из-за того, что клуб с берегов Невы сегодня, 15 июля, участвует в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА.
32-летний Марио Фернандес известен российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. В стане "армейцев" он провел 10 лет (2012-2022). Вместе с красно-синими бразилец выиграл 7 трофеев – в том числе 3 чемпионских титула. За сборную России защитник сыграл 33 матча и забил 5 мячей.
Источник: Sport24
Sport24: защитник Марио Фернандес стал игроком "Зенита"
Экс-защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА