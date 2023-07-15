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Sport24: защитник Марио Фернандес стал игроком "Зенита"

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Экс-защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, Марио Фернандес стал футболистом петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые подписали защитника на два года. Презентация бразильца состоится 17 июля. Отмечается, что официальное объявление трансфера задерживается из-за того, что клуб с берегов Невы сегодня, 15 июля, участвует в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА.

32-летний Марио Фернандес известен российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. В стане "армейцев" он провел 10 лет (2012-2022). Вместе с красно-синими бразилец выиграл 7 трофеев – в том числе 3 чемпионских титула. За сборную России защитник сыграл 33 матча и забил 5 мячей.

Источник: Sport24


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