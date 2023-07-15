Футболист уже прибыл в Казань. В ближайшее время он подпишет контракт с клубом.
"Рубин" за 23-летнего футболиста заплатит порядка 500 тысяч евро. Казанский клуб объявит о трансфере в ближайшие дни.
Нигерийский футболист выступает в Армении с 2018 года. Он ранее получил армянский паспорт и дебютировал за сборную страны в 2023 году.
В общей сложности за "Урарту" футболист провёл 97 матчей. В них он забил девять мячей и сделал пять результативных передач.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Рубин договорился с "Урарту" по трансферу Угочукву Иву
"Рубин" в скором времени пополнит 23-летний полузащитник сборной Армении и "Урарту" Угочукву Иву. Стороны согласовали условия трансфера.
Фото: ФК "Урарту"