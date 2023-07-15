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Семак назвал бредом информацию о лишнем весе Марио Фернандеса

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем за Суперкубок России опроверг появившиеся слухи о плохой форме бразильца Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее появилась информация, что "Зенит" пока не объявляет о переходе игрока, так как у него лишний вес.

"Презентация откладывается из-за лишнего веса? Это точно бред. Ему не мешает лишний вес.

Что касается Марио, то Александр Медведев всё сказал. У нас всё идёт по плану. Будут официальные новости", - сказал Семак.

Напомним, что СМИ писали о согласованной договорённости Марио Фернандеса и "Зенита". Ранее защитник долгое время выступал за ЦСКА.


Семак Марио Фернандес Зенит
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