Ранее появилась информация, что "Зенит" пока не объявляет о переходе игрока, так как у него лишний вес.
"Презентация откладывается из-за лишнего веса? Это точно бред. Ему не мешает лишний вес.
Что касается Марио, то Александр Медведев всё сказал. У нас всё идёт по плану. Будут официальные новости", - сказал Семак.
Напомним, что СМИ писали о согласованной договорённости Марио Фернандеса и "Зенита". Ранее защитник долгое время выступал за ЦСКА.
Семак назвал бредом информацию о лишнем весе Марио Фернандеса
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем за Суперкубок России опроверг появившиеся слухи о плохой форме бразильца Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА