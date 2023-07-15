Один из работников стадиона рассказал, что на некоторых билетах не считываются штрихкоды. Также были замечены фальшивые билеты. По словам сотрудника арены, им приходится весь день решать эту проблему.
Людей отправляют в кассы, а затем кого-то пропускают.
В матче за Суперкубок России встречаются "Зенит" и ЦСКА. "Зенит" является действующим чемпионом страны, а ЦСКА - обладателем Кубка России.
После первых 15 минут игры счёт не открыт.
Источник: "Чемпионат"
Некоторые болельщики не смогли попасть на Суперкубок России из-за сбоя системы проверки билетов
В эти минуты в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" проходит матч за Суперкубок России. Не все болельщики смогли попасть на трибуны.
Фото: "Татар Информ"