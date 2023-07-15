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Некоторые болельщики не смогли попасть на Суперкубок России из-за сбоя системы проверки билетов

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В эти минуты в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" проходит матч за Суперкубок России. Не все болельщики смогли попасть на трибуны.
Фото: "Татар Информ"
Один из работников стадиона рассказал, что на некоторых билетах не считываются штрихкоды. Также были замечены фальшивые билеты. По словам сотрудника арены, им приходится весь день решать эту проблему.

Людей отправляют в кассы, а затем кого-то пропускают.

В матче за Суперкубок России встречаются "Зенит" и ЦСКА. "Зенит" является действующим чемпионом страны, а ЦСКА - обладателем Кубка России.

После первых 15 минут игры счёт не открыт.

Источник: "Чемпионат"


ЦСКА Зенит Суперкубок России
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