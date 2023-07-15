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Семак: по Марио Фернандесу в "Зените" всё идет по плану. Слухи о лишнем весе - полная чушь

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы о переходе к сине-бело-голубым экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ
- Когда мы увидим Марио Фернандеса в форме "Зенита"? Пока что всё идет по плану. Как будет официальное объявление, тогда и поговорим. Слухи о проблемах с лишним весом? Полная чушь. Это неправда, - передает слова Семака Sport24.

Ранее стало известно, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес, выступавший за ЦСКА и летом 2022 года по личной просьбе к руководству "армейцев" приостановивший карьеру, планирует подписать контракт с петербургским "Зенитом". После этого в инфопространстве появились слухи об избыточном весе футболиста, создающем проблемы с его подписанием - эта информация была опровергнута агентом игрока и руководством сине-бело-голубых.


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