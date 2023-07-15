- Назову "Спартак" и "Ростов". Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол. Их тренеры ставят комбинационную игру - это хорошо для российского чемпионата, который, как я понимаю, часто критикуют за отсутствие зрелищной игры. Говорят, что здесь силовой футбол и одна сплошная борьба. А "Спартак" и "Ростов", как мне кажется, очень здорово строят игру, - приводит слова Малкома "Чемпионат".
"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака в прошедшем сезоне стал чемпионом России, набрав 70 очков. 15 июля сине-бело-голубые завоевали также национальный Суперкубок, одержав победу над ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).
"Спартак" с 34-летним испанским наставником Гильермо Абаскалем занял в прошедшем сезоне третье место, набрав 54 очка в 30 матчах. На одно очко от красно-белых отстал "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным - желто-синие стали в чемпионате России-2022/2023 четвертыми.
Малком: главные конкуренты "Зенита" в РПЛ - "Спартак" и "Ростов". Их тренеры ставят комбинационную игру
Вингер "Зенита" Малком ответил на вопрос о главных конкурентах сине-бело-голубых в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"