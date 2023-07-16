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Журналист Алейшо: Фернандесу нужно от 3 недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ

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Защитнику Марио Фернандесу потребуется время для набора формы к матчам РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он "толстый", это неправда, просто он долго не играл. Как и любому другому профессиональному футболисту, ему нужно время", - цитирует Алейшо "Матч ТВ".

Как сообщалось в СМИ, 32-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес на днях подпишет контракт с "Зенитом". Напомним, 12 июля футболист успешно прошел медосмотр. Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей семак опровергли слухи о лишнем весе игрока.

В российской Премьер-лиге Фернандес с 2012 по 2022 год защищал цвета ЦСКА. В составе "армейцев" он трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды поднимал над головой Суперкубок России.


Марио Фернандес Зенит
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