— Какой российский клуб является самым популярным в Бразилии? "Зенит" или "Спартак"? Нет-нет, без всяких сомнений — "Зенит"! За этот клуб играет много бразильцев, и, конечно, он более известен в Бразилии, чем "Спартак"! — передает слова Ренана "РБ Спорт".
19-летний Роберт Ренан перешел в петербургский "Зенит" в январе 2023 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в 9 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" занял первую строчку в турнирной таблице. Накануне, 15 июля, клуб с берегов Невы в серии пенальти победил московский ЦСКА (0:0, 5:4) и стал обладателем Суперкубка страны.
Ренан: "Зенит" – самый популярный российский клуб в Бразилии. Он известные, чем "Спартак"
Центральный защитник петербургского "Зенита" Роберт Ренан ответил на вопрос о том, какой российский клуб является самым популярным в Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"