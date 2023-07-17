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Марио Фернандес провёл первую тренировку в составе "Зенита"

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Российский защитник Марио Фернандес, подписавший контракт с "Зенитом", провёл с командой первую тренировку.
Фото: Матч ТВ
32-летний россиянин подписал с командой контракт по схеме "1+1" сегодня, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за "Интернасьонал", за который перестал играть с апреля 2023 года. С этого момента футболист находился без игровой практики.

Фернандес уже играл в России: с 2012 по 2022 год защитник был игроком ЦСКА, который хотел вернуть футболиста, но не смог этого добиться. Ближайший матч "Зенита" состоится 22 июля, когда команда Сергея Семака сыграет с "Пари НН".

Источник: "Матч ТВ".


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