Я точно остаюсь в "Зените", — сказал Клаудиньо.
Ранее сообщалось, что "Фламенго" предложил за переход бразильского футболиста 17 миллионов евро. 26-летний Клаудиньо, по сообщениям бразильских СМИ, мечтал играть за красно-чёрных. Контракт Клаудиньо с российской командой рассчитан до лета 2027 года. С ней он выиграл четыре трофея, включая две победы в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Чемпионат".
Клаудиньо: я точно остаюсь в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что не собирается покидать российскую команду в летнее трансферное окно.
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