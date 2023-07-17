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Клаудиньо: я точно остаюсь в "Зените"

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Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил, что не собирается покидать российскую команду в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Я точно остаюсь в "Зените", — сказал Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что "Фламенго" предложил за переход бразильского футболиста 17 миллионов евро. 26-летний Клаудиньо, по сообщениям бразильских СМИ, мечтал играть за красно-чёрных. Контракт Клаудиньо с российской командой рассчитан до лета 2027 года. С ней он выиграл четыре трофея, включая две победы в Российской Премьер-Лиге.

Источник: "Чемпионат".


Клаудиньо Зенит Российские трансферы
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