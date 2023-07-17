"Да, он должен приехать. А когда он приедет, мы посмотрим, что и как дальше будет", — сказал де Оливейра.
25-летний Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Ранее он представлял в Португалии клуб "Спортинг" из Лиссабона. В составе клуба из Санкт-Петербурга бразильский футболист выиграл выиграл три чемпионата России и два Суперкубка России. Контракт между сторонами заключён до окончания сезона 2026/2027.
Источник: "Спорт день за днём".
Тренер "Зенита" Оливейра: Вендел приедет в расположение команды, а дальше посмотрим
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра рассказал, что полузащитник команды Вендел вернётся в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"