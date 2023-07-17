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Sport24: "Спартак" договорился о переходе защитника "Црвены Звезды" Эраковича за семь миллионов евро

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Московский "Спартак" договорился о трансфере защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, переход сербского футболиста обойдётся московской команды в семь миллионов евро. 22-летний футболист подпишет контракт по схеме "3+1" и будет получать около одного миллиона евро.

Сообщается, что Эракович прилетит в Москву в ближайшее время для прохождения медосмотра, а затем подпишет с красно-белыми контракт.

Эракович — воспитанник "Црвены Звезды". В составе сборной Сербии он принял участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Источник: Sport24.


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