По сведениям источника, переход сербского футболиста обойдётся московской команды в семь миллионов евро. 22-летний футболист подпишет контракт по схеме "3+1" и будет получать около одного миллиона евро.
Сообщается, что Эракович прилетит в Москву в ближайшее время для прохождения медосмотра, а затем подпишет с красно-белыми контракт.
Эракович — воспитанник "Црвены Звезды". В составе сборной Сербии он принял участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Источник: Sport24.
Sport24: "Спартак" договорился о переходе защитника "Црвены Звезды" Эраковича за семь миллионов евро
Московский "Спартак" договорился о трансфере защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича.
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