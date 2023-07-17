— Считаю ли я себя русским? Нет. Малком говорит, что он русский? Это Малком, а я — нет, — передает слова Клаудиньо Sport24.
26-летний Клаудиньо с 2021 года выступает за петербургский "Зенит". Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года. В феврале текущего года бразильский полузащитник стал гражданином России. Также паспорт РФ получил его одноклубник – нападающий Малком.
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо: считаю ли я себя русским после получения паспорта РФ? Нет
Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, имеющий паспорт гражданина РФ, ответил на вопрос о том, считает ли он себя русским.
Фото: ФК "Зенит"