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Полузащитник "Зенита" Клаудиньо: считаю ли я себя русским после получения паспорта РФ? Нет

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Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, имеющий паспорт гражданина РФ, ответил на вопрос о том, считает ли он себя русским.
Фото: ФК "Зенит"
— Считаю ли я себя русским? Нет. Малком говорит, что он русский? Это Малком, а я — нет, — передает слова Клаудиньо Sport24.

26-летний Клаудиньо с 2021 года выступает за петербургский "Зенит". Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года. В феврале текущего года бразильский полузащитник стал гражданином России. Также паспорт РФ получил его одноклубник – нападающий Малком.


Зенит Малком Клаудиньо
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