"Незадолго до дебюта в профессиональном футболе у меня были мысли завершить карьеру. В тот момент многое не получалось. Я старался, не жалел себя на тренировках, но меня все не приглашали в первую команду, при этом без каких-то объясняли", — сказал Ду Кейрос.
Отметим, что 23-летний Ду Кейрос стал игроком "Зенита" в летнее трансферное окно, подписав с российской командой долгосрочный контракт. Вместе с "Зенитом" полузащитник из Бразилии уже выиграл трофей, ведь российская команда обыграла ЦСКА в Суперкубке России (0:0, 5:4 пен).
"Зенит" начнёт новый сезон в Российской Премьер-Лиги 22 июля, когда сыграет на выезде с командой "Пари НН".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ду Кейрос: до дебюта в профессиональном футболе мог завершить карьеру из-за отсутствия команд
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос рассказал, что мог завершить карьеру из-за отсутствия предложений от команд.
Фото: ФК "Зенит"