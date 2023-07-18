– Да, между "Динамо" и "Пачукой" достигнута принципиальная договоренность о переходе Чавеса, — передает слова Курти "СЭ".
Сегодня, 18 июля 2023 года, издание "СЭ" опубликовало информацию о том, что московское "Динамо" договорилось с клубом "Пачука" о трансфере Луиса Чавеса. Сообщалось, что бело-голубые заплатят 6,5 миллионов евро клубу из Мексики за переход полузащитника, а с самим игроком будет заключено соглашение до лета 2027 года.
Луису Чавесу 27 лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро. Футболист сборной Мексики имеет действующее соглашение с командой "Пачука" до лета 2025 года.
Агент: между "Динамо" и "Пачукой" достигнута принципиальная договоренность о трансфере Чавеса
Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника мексиканской "Пачуки" Луиса Чавеса, прокомментировал слухи о том, что его клиент может продолжить карьеру в московском "Динамо".
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