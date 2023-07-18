– Ожиданий от нового сезона РПЛ? Надеюсь, "Спартак" будет бороться за чемпионство. Команда созрела и должна навязать борьбу "Зениту", — передает слова Камоцци "Чемпионат".
Московский "Спартак" последний раз становился чемпионом России по футболу в сезоне 2016-2017. В минувшем сезоне красно-белые заняли третье место в турнирной таблице. Золотые медали минувшего розыгрыша отечественного чемпионата завоевал петербургский "Зенит". Отметим, что выигранный титул стал для сине-бело-голубых уже пятым кряду.
Камоцци: "Спартак" созрел для борьбы с "Зенитом" за чемпионство в новом сезоне
Известный итальянский функционер Франко Камоцци, работавший в московском "Спартаке", высказался о перспективах красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Sports.ru