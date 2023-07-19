"Чемпионат": Семак может наложить вето на переход Малкома в клуб из Саудовской Аравии

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может запретить переход форварда команды Малкома в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
Фото: Championat.com
Наставник питерцев обладает возможностью препятствования трансферу. Ранее сообщалось, что "Зенит" готов продать игрока за 50 млн евро, а сам Малком в команде из Саудовской Аравии будет получать порядка 18 млн евро в год.

Но утверждается, что Семак вряд ли будет накладывать вето.

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Тогда он перешёл в российский клуб из "Барселоны". Питерцы заплатили за него 40 млн евро, а ещё 5 млн евро прописали в качестве бонусов.

Сам Малком пока никак не комментировал слухи о возможном уходе из команды. При этом ранее появлялась информация, что он может продолжить карьеру во французском "ПСЖ".

В прошлом сезоне бразильский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Источник: "Чемпионат".


Малком Зенит Семак
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