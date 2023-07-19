Наставник питерцев обладает возможностью препятствования трансферу. Ранее сообщалось, что "Зенит" готов продать игрока за 50 млн евро, а сам Малком в команде из Саудовской Аравии будет получать порядка 18 млн евро в год.
Но утверждается, что Семак вряд ли будет накладывать вето.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Тогда он перешёл в российский клуб из "Барселоны". Питерцы заплатили за него 40 млн евро, а ещё 5 млн евро прописали в качестве бонусов.
Сам Малком пока никак не комментировал слухи о возможном уходе из команды. При этом ранее появлялась информация, что он может продолжить карьеру во французском "ПСЖ".
В прошлом сезоне бразильский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Семак может наложить вето на переход Малкома в клуб из Саудовской Аравии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак может запретить переход форварда команды Малкома в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
Фото: Championat.com