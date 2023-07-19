Как сообщает источник, в текущее трансферное окно "Рубин" хотел бы подписать футболиста "Рида" Михаэля Мартина. Не уточняется, начала ли казанская команда переговоры по переходу немца. Но сам полузащитник готов к смене клубной прописки и переезду в РПЛ.
23-летний Михаэль Мартин выступает за "Рид" с июля 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Австрии рассчитано до лета 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на один сезон). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 400 тысяч евро. В прошлом сезоне Мартин принял участие в 33 матча "Рида" и записал на свой счет одну голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Рубин" заинтересован в трансфере полузащитника "Рида" Михаэля Мартина
Казанский "Рубин" этим летом хочет усилить свою среднюю линию, подписав центрального полузащитника австрийского "Рида" Михаэля Мартина.
Фото: Getty Images