– Интерес "Рубина" к Мартину? Да, мы находимся на контакте с российским клубом, — передает слова Шульце Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский "Рубин" заинтересован в трансфере полузащитника австрийского "Рида" Михаэля Мартина. По слухам, сам немецкий футболист открыт к переезду в Российскую Премьер-Лигу.
Михаэлю Мартину 23 года. Его действующее соглашение с австрийским "Ридом" рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в 400 тыс евро.
Агент Михаэля Мартина: мы находимся на контакте "Рубином"
Агент Себастьян Шульце, представляющий интересы полузащитника австрийского "Рида" Михаэля Мартина, отреагировал на слухи о возможном переходе его клиента в казанский "Рубин".
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