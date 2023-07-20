– Если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился к клубу и к ним. Если они решат это сделать, продолжу относиться с таким же уважением. Это их право. Но, возможно, это произошло из-за многих лживых новостей. Мне будет грустно, если это случится. Я всегда уважал и буду уважать болельщиков ЦСКА, — передает слова Фернандеса "Чемпионат".
В текущее межсезонье бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". Бразилец заключил соглашение с сине-бело-голубыми до лета 2024 года (с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев). Болельщики "армейцев" негативно отнеслись к данному трансферу. Они создали петицию, чтобы граффити с изображением Марио убрали со стадиона "ВЭБ Арена".
32-летний Марио Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе "армейцев" бразильский защитник завоевал семь трофеев — в том числе три чемпионских титула Российской Премьер-Лиги.
Фернандес – о желании болельщиков ЦСКА удалить его граффити с "ВЭБ Арены": мне будет грустно, если это случится
Новичок петербургского "Зенита" Марио Фернандес ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что фанаты московского ЦСКА желают удались граффити с его изображением со стадиона "ВЭБ Арена".
Фото: ФК "Зенит"