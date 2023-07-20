– Это фейк, — цитирует Фернандеса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА хочет подписать нападающего мексиканского "Леона" Виктора Давилу в текущее трансферное окно.
25-летний Виктор Давила имеет действующее соглашение с "Леоном" до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Чили в 5,5 млн евро.
Спортдир "Леона": интерес ЦСКА к Давиле? Это фейк
Спортивный директор мексиканского "Леона" Родриго Фернандес отреагировал на слухи о том, что московский ЦСКА может подписать форварда его команды Виктора Давилу.
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