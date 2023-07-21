– Если из "Зенита" уйдут Малком и Вендел, тогда между "Зенитом" и "Спартаком" будет хорошая борьба. Если же Малком и Вендел не покинут "Зенит", то "Зенит" продолжит доминировать в РПЛ, — передает слова Камоцци "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Малком и полузащитник Вендел могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне чемпионата России по футболу золотые медали достались сине-бело-голубым. Петербургский "Зенит" выиграл турнир в пятый раз подряд. Что касается московского "Спартака", то он финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.
Камоцци: если из Малком и Вендел уйдут, то между "Зенитом" и "Спартаком" будет борьба
Бывший советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что нападающий Малком и полузащитник Вендел могут покинуть петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"