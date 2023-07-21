Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.35X 3.7П2 3.2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Камоцци: если из Малком и Вендел уйдут, то между "Зенитом" и "Спартаком" будет борьба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что нападающий Малком и полузащитник Вендел могут покинуть петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
– Если из "Зенита" уйдут Малком и Вендел, тогда между "Зенитом" и "Спартаком" будет хорошая борьба. Если же Малком и Вендел не покинут "Зенит", то "Зенит" продолжит доминировать в РПЛ, — передает слова Камоцци "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Малком и полузащитник Вендел могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне чемпионата России по футболу золотые медали достались сине-бело-голубым. Петербургский "Зенит" выиграл турнир в пятый раз подряд. Что касается московского "Спартака", то он финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.


Малком Зенит Камоцци Вендел Российские трансферы Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится