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Форвард "Краснодара" Кордоба признан лучшим игроком первого матча нового сезона РПЛ

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал лучшим игроком матча первого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
21 июля 2023 года в Москве на "ВТБ Арене" состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 1:3. Лучшим игроком поединка был признан нападающий гостей Джон Кордоба. Колумбиец записал на свой забитый мяч на 27 минуте и голевую передачу на Александра Черникова на 57 минуте.

В минувшем сезоне 30-летний Джон Кордоба принял участие в 37 матчах "Краснодара". Нападающий из Колумбии сумел записать на свой счет 21 мяч и 10 результативных передач.

Источник: "Матч ТВ"


Кордоба Краснодар Динамо
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