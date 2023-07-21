21 июля 2023 года в Москве на "ВТБ Арене" состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 1:3. Лучшим игроком поединка был признан нападающий гостей Джон Кордоба. Колумбиец записал на свой забитый мяч на 27 минуте и голевую передачу на Александра Черникова на 57 минуте.
В минувшем сезоне 30-летний Джон Кордоба принял участие в 37 матчах "Краснодара". Нападающий из Колумбии сумел записать на свой счет 21 мяч и 10 результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Краснодара" Кордоба признан лучшим игроком первого матча нового сезона РПЛ
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал лучшим игроком матча первого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"