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Наставник "Динамо" Личка: ждем усиления, я хочу игроков в центр поля

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о планах своей команды на трансферном рынке этим летом.
Фото: "Чемпионат"
— Мы разговариваем со спортивным директором, ждем усиления, не хочу говорить имя. Сколько позиций? Я хочу игроков в центр поля, — передает слова Лички "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" в шаге от подписания полузащитника "Пачуки" и сборной Мексики Луиса Чавеса. По слухам, о его переходе может быть объявлено уже на днях.

Сегодня московское "Динамо" провело первый официальный матч в новом сезоне. В стартовом туре Российской Премьер-Лиги подопечные Лички проиграли "Краснодару" со счетом 1:3.


Личка Динамо Российские трансферы
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