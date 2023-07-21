— Мы разговариваем со спортивным директором, ждем усиления, не хочу говорить имя. Сколько позиций? Я хочу игроков в центр поля, — передает слова Лички "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" в шаге от подписания полузащитника "Пачуки" и сборной Мексики Луиса Чавеса. По слухам, о его переходе может быть объявлено уже на днях.
Сегодня московское "Динамо" провело первый официальный матч в новом сезоне. В стартовом туре Российской Премьер-Лиги подопечные Лички проиграли "Краснодару" со счетом 1:3.
Наставник "Динамо" Личка: ждем усиления, я хочу игроков в центр поля
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о планах своей команды на трансферном рынке этим летом.
Фото: "Чемпионат"