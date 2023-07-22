"Сегодня стоит задача закрепиться в десятке. Но более глубокую стратегию клуба собираемся рассказать на ближайшей конференции, которую планируем провести в начале сентября", - цитирует Sport24 Мелика-Гусейнова.
"Пари НН" в прошлом сезоне занял 13 место в турнирной таблице РПЛ, финишировав таким образом в зоне стыковых матчей. Нижегородцы остались в высшем дивизионе чемпионата России благодаря победам (0:2, 3:0) над "Родиной" в переходных матчах за право выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2023/24. В рамках первого тура нового сезона "Пари НН" проиграл в домашнем поединке против "Зенита" со счетом 0:2. С 50-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве.
Гендиректор "Пари НН": задача на сезон - закрепиться в десятке РПЛ
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов назвал задачу команды на сезон 2023/2024.
Фото: kp.ru