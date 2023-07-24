Ранее стало известно, что "Ростову" ФИФА запретил регистрировать новичков. Из-за этих проблем южане не смогли заявить новичков, чтобы они приняли участие в матче 1-го тура РПЛ с "Факелом".
Поединок команд закончился победой "Ростова" со счётом 2:1.
"У нас были два трансфера на вход. Но не случилось, игроки отказались ехать", - цитирует Арутюнянца "Матч ТВ".
Президент "Ростова": у нас были два трансфера на вход, но игроки отказались ехать
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб был готов подписать ещё двух игроков, но они отказались ехать.
Фото: Championat.