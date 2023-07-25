"На данный момент продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так. Все находятся в процессе получения карты болельщика. Может быть, кто-то из болельщиков сомневается", — сказал Айбатов.
Отметим, что "Рубин" вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон. В сезоне-2021/2022, когда казанский клуб провёл свой последний до сегодняшнего сезон РПЛ, карты болельщика не было. Она была введена с прошлого сезона и требуется для посещения всех матчей РПЛ.
В первом матче сезона "Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в гостях (2:2).
Источник: "Чемпионат".
Гендиректор "Рубина": продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так
Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов признался, что клуб не сумел реализовать большое количество абонементов на сезон РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"