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Гендиректор "Рубина": продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так

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Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов признался, что клуб не сумел реализовать большое количество абонементов на сезон РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"На данный момент продали не очень много абонементов. Наверное, понимаете, почему так. Все находятся в процессе получения карты болельщика. Может быть, кто-то из болельщиков сомневается", — сказал Айбатов.

Отметим, что "Рубин" вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон. В сезоне-2021/2022, когда казанский клуб провёл свой последний до сегодняшнего сезон РПЛ, карты болельщика не было. Она была введена с прошлого сезона и требуется для посещения всех матчей РПЛ.

В первом матче сезона "Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в гостях (2:2).

Источник: "Чемпионат".


Рубин
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