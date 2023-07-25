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Семак – о победе над "Ахматом": настоящая кубковая игра. Первый тайм в понравился, во втором мы моментами отпускали инициативу

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Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своего клуба в матче с грозненским "Ахматом" (2:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Фото: "СЭ"
— Настоящая кубковая игра. Первый тайм в исполнении нашей команды мне понравился. Играли активно, агрессивно, контролировали мяч. Во второй половине моментами отпускали инициативу и пропускали моменты у наших ворот. Второй мяч забили уверенно и довели концовку до победы.

25 июля 2023 года в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоялся один из матчей первого тура групповой стадии Кубка России (Путь РПЛ). В рамках него местный "Зенит" сыграл против "Ахмата" из Грозного. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:0. В первом тайме забитый мяч в свой актив записал вингер Мантуан, во второй половине голом отметился атакующий хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Семак Зенит Ахмат
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