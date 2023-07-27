Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.6X 3.7П2 2.85
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Защитник "Локо" Погостнов: мои личные цели — развиваться от игры к игре, показывать лучший результат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Егор Погостнов поделился своими целями на текущий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мои личные цели — развиваться от игры к игре, показывать лучший результат и более стабильную игру в каждом матче", — сказал Погостнов.

"Локомотив" в прошлом сезоне занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Этот турнир начался для команды Михаила Галактионова ничьей с "Рубином" (2:2) в домашнем матче на "РЖД Арене". Сейчас "Локомотиву" предстоит выезд в Воронеж, где коллектив сыграет с местным "Факелом".

Источник: "Чемпионат".


Погостнов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится