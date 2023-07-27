"Мои личные цели — развиваться от игры к игре, показывать лучший результат и более стабильную игру в каждом матче", — сказал Погостнов.
"Локомотив" в прошлом сезоне занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Этот турнир начался для команды Михаила Галактионова ничьей с "Рубином" (2:2) в домашнем матче на "РЖД Арене". Сейчас "Локомотиву" предстоит выезд в Воронеж, где коллектив сыграет с местным "Факелом".
Источник: "Чемпионат".
Защитник "Локо" Погостнов: мои личные цели — развиваться от игры к игре, показывать лучший результат
Защитник "Локомотива" Егор Погостнов поделился своими целями на текущий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"