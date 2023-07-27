"Кто главный конкурент "Зенита"? Одного главного нет, пожалуй. "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" — назвал бы эти команды", — сказал Аршавин.
"Зенит" выигрывает чемпионат России по футболу с 2018 года пять сезонов подряд. В минувшей кампании второе место занял ЦСКА, третье — "Спартак". Новый сезон команда Сергея Семака начала с победы над "Пари НН" со счётом 2:0.
Источник: "Матч ТВ".
Аршавин: главные конкуренты "Зенита"? "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" — назвал бы эти команды
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о главных конкурентах клуба из Санкт-Петербурга в борьбе за победу в РПЛ.
Фото: РБК Спорт