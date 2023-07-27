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Аршавин: главные конкуренты "Зенита"? "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" — назвал бы эти команды

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о главных конкурентах клуба из Санкт-Петербурга в борьбе за победу в РПЛ.
Фото: РБК Спорт
"Кто главный конкурент "Зенита"? Одного главного нет, пожалуй. "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Локомотив" — назвал бы эти команды", — сказал Аршавин.

"Зенит" выигрывает чемпионат России по футболу с 2018 года пять сезонов подряд. В минувшей кампании второе место занял ЦСКА, третье — "Спартак". Новый сезон команда Сергея Семака начала с победы над "Пари НН" со счётом 2:0.

Источник: "Матч ТВ".


Аршавин Зенит Краснодар Динамо Спартак Локомотив
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