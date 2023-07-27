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Аршавин — о шоу Дзюбы и Слуцкого: не пошел бы. Выхватил маты в первом выпуске и закончил просмотр

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Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого, выходящего на "Коммент.Шоу".
Фото: РБК Спорт
"Пошёл бы я на трэш-шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого, если бы получил приглашение? Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил", — сказал Аршавин.

Отметим, что программа Слуцкого и Дзюбы на YouTube-канале "Коммент.Шоу" выходит с большим количеством мата. Многие критики не оценили эту программу по достоинству как раз из-за этого фактора.

Артём Дзюба продолжает оставаться действующим футболистом "Локомотива", его контракт с командой истекает летом 2024 года. Слуцкий находится без футбольной работы.

Источник: "Матч ТВ".


Аршавин Слуцкий Локомотив Дзюба
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