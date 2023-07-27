– Трансфер Валоеса в "Краснодар" все еще возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время еще есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму, – приводит слова Фасси Sport24.
Рыночная стоимость 26-летнего колумбийского полузащитника "Атлетико Тальерес" оценивается в 5,5 млн евро. Диего Валоес принял участие в 23 играх текущего розыгрыша чемпионата Аргентины, записав на свой счет четыре мяча и шесть ассистов. Ранее сообщалось об интересе к вингеру сборной Колумбии со стороны московского ЦСКА и "Краснодара". За плечами Валоеса восемь матчей в майке национальной сборной.
Президент "Атлетико Тальерес": трансфер Валоеса в "Краснодар" все еще возможен. Колумбиец также интересен ЦСКА
Президент аргентинского клуба "Атлетико Тальерес" Андрес Фасси подтвердил интерес российских ЦСКА и "Краснодара" к полузащитнику команды Диего Валоеса.
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