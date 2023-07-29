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Экс-форвард "Локо" Н'Дойе: было грустно, но никогда не жалел об уходе из команды

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Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе признался, что не жалел об уходе из московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Жалел ли я об уходе из "Локомотива"? Было немного грустно, но я никогда не жалел. Я сделал свою работу в "Локо", но дальше предстояли новые вызовы", — Н'Дойе.

38-летний Н'Дойе выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за "Локомотив" сенегалец забил 27 голов и отдал три результативные передачи. Также Н'Дойе выступал за "Копенгаген", "Трабзонспор", "Халл Сити", "Сандерленд" и ряд других команд.

Источник: Sport24.


Локомотив
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