"Жалел ли я об уходе из "Локомотива"? Было немного грустно, но я никогда не жалел. Я сделал свою работу в "Локо", но дальше предстояли новые вызовы", — Н'Дойе.
38-летний Н'Дойе выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за "Локомотив" сенегалец забил 27 голов и отдал три результативные передачи. Также Н'Дойе выступал за "Копенгаген", "Трабзонспор", "Халл Сити", "Сандерленд" и ряд других команд.
Источник: Sport24.
Экс-форвард "Локо" Н'Дойе: было грустно, но никогда не жалел об уходе из команды
Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе признался, что не жалел об уходе из московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"