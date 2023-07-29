"Я приостановил карьеру? Это так. Я перенес две операции, поэтому решил: пришло время остановиться. Какие планы? Работать с молодыми талантами. Пытаюсь наладить контакт между Россией и Африкой и конкретно Сенегалом: там полно молодых, перспективных футболистов. Они едут в Европу, но Россия — тоже игрок в мировом футболе. Думаю, России в футбольном смысле пришло время приобщиться к Африке", — сказал Н'Дойе.
Отметим, что за годы карьеры Н'Дойе провёл 30 матча в составе сборной Сенегала, за которые забил семь голов и отдал три результативные передачи. Последним клубом спортсмена был "Копенганен" из Дании, он приостановил карьеру летом 2020 года. За московский "Локомотив" сенегалец выступал с 2012 по 2015 год, когда перешёл из "Копенгагена" за пять миллионов евро. В 2015 году российский клуб продал его "Халлу" за 3,96 миллиона евро (данные Transfermarkt).
Ранее Н'Дойе заявил, что не жалел об уходе из "Локомотива".
Источник: Sport24.
Экс-форвард "Локо" Н'Дойе: России в футбольном смысле пришло время приобщиться к Африке
Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе рассказал, что не собирается возобновлять игровую карьеру, а решил заняться работой с молодыми талантами.
Фото: РИА Новости