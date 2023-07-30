— Хотел бы перейти в "Зенит"? Да, конечно. Я думаю, что это — мечта каждого игрока, приехавшего в Россию. Думаю, что я сильнее всех центральных защитников петербургского клуба, – цитирует Дркушича "РБ Спорт".
23-летний Дркушич является футболистом "Сочи" с января 2022 года. Действующий контракт центрального защитника с южанами рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста из Словении в три миллиона евро. В составе сочинцев Ваня в общей сложности успел принять участие в 43 матчах. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Защитник "Сочи" Дркушич: перейти в "Зенит" — это мечта каждого игрока, приехавшего в Россию
Словенский защитник "Сочи" Ваня Дркушич ответил на вопрос о том, хочет ли он однажды оказаться в стане петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"