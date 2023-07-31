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Первый тренер Тикнизяна: Наир готов к Европе, нужно уезжать. Ситуацию Захаряна не будет

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Александр Челпанов, первый тренер защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, считает, что футболист может уезжать в Европу.
Фото: Getty Images
"Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет", — сказал Челпанов.

24-летний Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, но после неудачи со сборной России принял решение выступать за сборную Армении, с которой проходит квалификацию на чемпионат Европы 2024 года. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года, он был подписан в 2021 году.

Источник: Sport24.


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