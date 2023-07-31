"Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет", — сказал Челпанов.
24-летний Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, но после неудачи со сборной России принял решение выступать за сборную Армении, с которой проходит квалификацию на чемпионат Европы 2024 года. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года, он был подписан в 2021 году.
Источник: Sport24.
Первый тренер Тикнизяна: Наир готов к Европе, нужно уезжать. Ситуацию Захаряна не будет
Александр Челпанов, первый тренер защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, считает, что футболист может уезжать в Европу.
Фото: Getty Images