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Агент: Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой "Спартака" или как перейти в большой европейский клуб

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Зухаир Эссикал, агент нападающего "Спартака" Тео Бонгонды, рассказал о том, как проходит адаптация 27-летнего конголезца в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– На данный момент Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой "красно-белых" или как перейти в большой европейский клуб. Он просто наслаждается каждым днем в "Спартаке". Тео быстро нашел контакт с одноклубниками и тренерским штабом, – приводит слова Эссикала "СЭ".

27-летний Бонгонда перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса" в середине июля. На этой неделе конголезец отметился своим дебютным голом в составе "красно-белых", выйдя на замену и поразив ворота "Краснодара" (2:1). Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. В настоящее время "Спартак" продолжает поиски усиления на позицию центрального защитника.


Спартак Бонгонда
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