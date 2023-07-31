– На данный момент Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой "красно-белых" или как перейти в большой европейский клуб. Он просто наслаждается каждым днем в "Спартаке". Тео быстро нашел контакт с одноклубниками и тренерским штабом, – приводит слова Эссикала "СЭ".
27-летний Бонгонда перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса" в середине июля. На этой неделе конголезец отметился своим дебютным голом в составе "красно-белых", выйдя на замену и поразив ворота "Краснодара" (2:1). Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. В настоящее время "Спартак" продолжает поиски усиления на позицию центрального защитника.
Агент: Бонгонда не думает о том, чтобы стать легендой "Спартака" или как перейти в большой европейский клуб
Зухаир Эссикал, агент нападающего "Спартака" Тео Бонгонды, рассказал о том, как проходит адаптация 27-летнего конголезца в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"