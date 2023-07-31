– Единственное, о чем жалею в плане дебюта, что мы не выиграли эту встречу. Надеюсь, что в следующее воскресенье удастся сделать это, когда мы будем принимать "Динамо".
Не рассчитывал, что получится так быстро сыграть первый матч за "Зенит". Но в футболе травмы – нередкое явление. При этом, несмотря на обстоятельства, постарался сразу включится в игру. Мне кажется, большой сложностью для меня это не стало, – цитирует Эраковича "Матч ТВ".
23-летний серб вышел на замену уже на 17-й минуте выездного матча 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). Эракович заменил своего коллегу по амплуа Дмитрия Чистякова, повредившего спину. Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак остался доволен дебютом балканского новичка. На пресс-конференции 47-летний специалист отметил его хорошую работу с мячом и умение вступать в борьбу. "Зенит" упустил победу над "Ростовом", пропустив с пенальти в компенсированное время. В составе гостей отличился Матео Кассьерра, у хозяев 11-метровый реализовал Николай Комличенко.
Эракович: не рассчитывал, что получится так быстро дебютировать за "Зенит". Но в футболе травмы – нередкое явление
Новичок "Зенита" Страхиня Эракович поделился своими впечатлениями от дебюта в составе "сине-бело-голубых".
Фото: "Матч ТВ"