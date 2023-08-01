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"Балтика" поблагодарила "Спартак" за гостеприимство в Москве

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Калининградская "Балтика" поблагодарила московский "Спартак" за гостеприимство на стадионе "Открытие Банк Арена" после матча 2-го тура чемпионата России.


31 июля в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" прошел матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" победил калининградскую "Балтику". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Ответный матч "Балтикой" и "Спартаком" пройдет в Калининграде. Эта игра состоится 25 ноября (16 тур чемпионата России).

Источник: телеграм-канал ФК "Балтика"


Балтика Спартак
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