– Захаряна вся страна продает, кому только не лень. Мне кажется, на парня большое давление, у него есть контракт. У кого-то жены, подруги и родители есть, они читают кто с кем встречается, кто еще что-то. Поэтому, хотелось, чтобы больше писали про футбол, — передает слова Сафонова "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну проявляет интерес французский "Страсбур". По слухам, он готов выкупить российского футболиста за 10 миллионов евро. До этого были слухи о желании итальянского "Лацио", английского "Челси" и голландского "Фейеноорда" подписать Арсена.
Напомним, 20-летний Захарян, который является воспитанником московского "Динамо", имеет текущий трудовой договор с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2024 года.
Агент Сафонов: Захаряна вся страна продает, кому только не лень
Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"