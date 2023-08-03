Сообщается, что красно-белые по-прежнему заинтересованы в подписании защитника "Челси" Маланга Сарра и футболиста "Бохума" Эрхана Машовича. Отметим, что в летнее трансферное окно "Спартак" уже подписал Хесуса Медину (ЦСКА) и Тео Бонгонда ("Кадис").
Новый сезон начался для команды Гильермо Абаскаля с трёх побед (две — в РПЛ, одна — в Кубке России).
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука
Московский "Спартак" собирается продолжить работу по усилению команды после подписания контракта с защитником "Олимпиакоса" Олег Рябчуком.
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