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Metaratings: "Спартак" продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука

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Московский "Спартак" собирается продолжить работу по усилению команды после подписания контракта с защитником "Олимпиакоса" Олег Рябчуком.
Фото: Getty Images
Сообщается, что красно-белые по-прежнему заинтересованы в подписании защитника "Челси" Маланга Сарра и футболиста "Бохума" Эрхана Машовича. Отметим, что в летнее трансферное окно "Спартак" уже подписал Хесуса Медину (ЦСКА) и Тео Бонгонда ("Кадис").

Новый сезон начался для команды Гильермо Абаскаля с трёх побед (две — в РПЛ, одна — в Кубке России).

Источник: Metaratings.


Спартак Российские трансферы
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